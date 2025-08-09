Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei firme din Arad. Doi oameni au murit

ISU Arad anunță că un.avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei societăți comerciale din municipiul Arad, pe Calea Aurel Vlaicu.

La fața locului intervin două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate și trei ambulanțe SAJ.

La acest moment nu se cunosc detalii despre victime.

Intervenția este în dinamică.

(sursa: Mediafax)