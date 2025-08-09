x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei firme din Arad. Doi oameni au murit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei firme din Arad. Doi oameni au murit

de Redacția Jurnalul    |    09 Aug 2025   •   11:59
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei firme din Arad. Doi oameni au murit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în curtea unei firme din Arad. La fața locului intervin mai multe echipaje ale ISU Arad. Din primele informații, doi oameni au murit.

ISU Arad anunță că un.avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei societăți comerciale din municipiul Arad, pe Calea Aurel Vlaicu.

La fața locului intervin două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate și trei ambulanțe SAJ.

La acest moment nu se cunosc detalii despre victime.

Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate și trei  ambulanțe SAJ. 

Intervenția este în dinamică.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

 

×
Subiecte în articol: avion prăbuşit arad
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri