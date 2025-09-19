Bărbat agresiv după un furt din hypermarket din Sectorul 1, prins de un jandarm în timpul liber

Jandarmul bucureștean se afla joi seara la cumpărături în incinta unui hypermarket din Sectorul 1, când a observat un bărbat, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care a trecut de casele de marcat cu mai multe produse alimentare, fără să le achite.

În momentul în care agentul de pază a încercat să îl oprească, acesta a devenit agresiv, l-a îmbrâncit și a fugit spre zona Gării Basarab.

Subofițerul a fugit și el imediat pe urmele hoțului, somându-l să se oprească.

Jandarmul a reușit să îl rețină pe hoț pe peronul Gării Basarab, solicitând sprijin prin dispeceratul unității.

La fața locului a fost direcționat un echipaj care a preluat persoana pentru continuarea demersurilor legale.

(sursa: Mediafax)