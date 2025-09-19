x close
Bărbat agresiv după un furt din hypermarket din Sectorul 1, prins de un jandarm în timpul liber

de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   14:00
Un bărbat care a furat dintr-un hypermarket din Sectorul 1 al Capitalei a devenit agresiv când a fost oprit de un agent de pază și a reușit să fugă spre Gara Basarab. A fost prins, însă, la scurt timp de un jandarm, aflat în timpul liber, care l-a urmărit.

Jandarmul bucureștean se afla joi seara la cumpărături în incinta unui hypermarket din Sectorul 1, când a observat un bărbat, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care a trecut de casele de marcat cu mai multe produse alimentare, fără să le achite.

În momentul în care agentul de pază a încercat să îl oprească, acesta a devenit agresiv, l-a îmbrâncit și a fugit spre zona Gării Basarab.

Subofițerul a fugit și el imediat pe urmele hoțului, somându-l să se oprească.

Jandarmul a reușit să îl rețină pe hoț pe peronul Gării Basarab, solicitând sprijin prin dispeceratul unității.

La fața locului a fost direcționat un echipaj care a preluat persoana pentru continuarea demersurilor legale.

