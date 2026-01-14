x close
Un bărbat, cercetat după ce a omorât porumbei pe stradă ca să îi mănânce

de Redacția Jurnalul    |    14 Ian 2026   •   22:00
Sursa foto: Bărbatul a recunoscut că a sacrificat porumbeii pentru a fi consumați ulterior

Un bărbat din Focșani, județul Vrancea, este cercetat de polițiști după ce ar fi omorât pe stradă mai mulți porumbei pe care a spus că intenționa să îi mănânce.

Ancheta polițiștilor de la IPJ Vrancea a început după ce în spațiul public a apărut un videoclip în care un bărbat era filmat într-o zonă publică din oraș în timp ce omora mai mulți porumbei, capturați de pe stradă.

Polițiștii s-au autosesizat și au început să facă verificări în acest caz.

Astfel, bărbatul a fost identificat. Este vorba de un bărbat de 48 de ani, din municipiul Focșani, care a declarat faptul că ar fi sacrificat porumbeii pentru a fi consumați ulterior.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor, cu intenție, fără drept. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

(sursa: Mediafax)

 

