Reținut la Timișoara după patru ani de pornografie infantilă. Victimele aveau între 2 și 10 ani

Cercetările au stabilit că, în perioada ianuarie 2022 – martie 2026, bărbatul ar fi descărcat fișiere video de pe o platformă informatică. Materialele înfățișau adulți implicați în acte sexuale cu minori cu vârste între 2 și 10 ani.

Fișierele au fost stocate pe telefonul personal, apoi încărcate pe o altă platformă.

Procurorii DIICOT au dispus reținerea bărbatului pe 3 martie 2026. A doua zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara au acționat împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara.

(sursa: Mediafax)