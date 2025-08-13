x close
Bărbat prins la volan, după o urmărire, cu 3.94 g/l alcool pur în sânge

de Redacția Jurnalul    |    13 Aug 2025   •   14:15
Un bărbat de 50 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan cu 3.94 g/l alcool pur în sânge. El a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a fost oprit doar după ce a fost următit în trafic.

Potrivit IPJ Dolj, luni seara, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, pe strada Republicii din orașul Segarcea, o mașină se deplasează sinuos.

A fost efectuat semnal de oprire, dar șoferul și-a continuat deplasarea, fiind urmărit pe mai multe străzi din localitate, iar ulterior blocat în trafic.

La volanul autoturismului a fost legitimat un bărbat de 50 de ani, din comuna Caraula.

Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o concentrație de 1,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, s-a stabilit că acesta nu are permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost dus ulterior la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii concentrației de alcool, rezultatul analizelor de laborator arătând o concentrație alcoolică de 3.94 g/l alcool pur în sânge.

Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar miercuri va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: alcool beat prins
