BIAS 2025. Mii de oameni au venit să vadă spectacolul aviatic de la Aeroportul Băneasa

Soare, motoare turate la maximum și cer brăzdat de avioane supersonice.

Așa a arătat prima zi la Bucharest International Air Show 2025, desfășurată sâmbătă pe Aeroportul Băneasa, unde mii de bucureșteni și turiști au venit să vadă cel mai mare spectacol aviatic din România.

Publicul a fost variat, de la copii ținuți de părinți pe umeri, până la pasionați de aviație care urmăresc an de an evenimentul.

Printre vedetele show-ului s-au numărat Eurofighter Typhoon, elicopterul Red Bull cu manevre acrobatice spectaculoase, formațiile de avioane F-16, dar și elicopterele Armatei Române IAR-330 PUMA.

„Mi-a plăcut cel mai mult Typhoon-ul, m-a impresionat și elicopterul de la Red Bull. Îmi pare rău că anul acesta nu a venit delegația franceză cu Rafale, cum au venit anul trecut”, a spus Alex Păcurețu, prezent la eveniment.

El a vorbit și despre accidentul aviatic din Polonia, unde un F-16 s-a prăbușit: „A fost prima postare care mi-a apărut pe social media și îmi pare foarte rău, pilotul era foarte talentat, îl urmăream pe YouTube și pe Instagram.”

Pentru alții, BIAS a devenit deja tradiție. „Este a treia ediție la care vin, al treilea an la rând, și de fiecare dată aștept cu nerăbdare următoarea ediție. Highlight-ul până acum a fost categoric Eurofighter Typhoon-ul și formațiile de avioane F-16”, a spus Tudor Fifoiu.

Evenimentul continuă și duminică, iar organizatorii au anunțat că programul include atât demonstrații ale Forțelor Aeriene Române, cât și evoluții ale invitaților internaționali. Intrarea este liberă.