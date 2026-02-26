Bolojan își asmute „iepurele” de 1,2% împotriva rivalului Thuma, validat, în alegeri, de 60% dintre alegători

Războiul intern din PNL între gruparea „progresistă”, reprezentată de Ilie Bolojan, și conservatorii reprezentați de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, continuă prin intermediari. Consilierul onorific al lui Bolojan, fostul eurodeputat USR Vlad Gheorghe, face propuneri care să-l desființeze pe Hubert Thuma din punct de vedere politic și administrativ. El îl amenință pe liderul PNL Ilfov cu un referendum pentru desființarea județului Ilfov, comasarea cu Bucureștiul și ștergerea de pe harta politico-administrativă a Consiliului Județean Ilfov. Aceste propuneri sunt susținute și de un apropiat al USR, care a depus, mai demult, un proiect similar în Parlament. Interesant este că Ilie Bolojan caută să-și tranșeze disputele personale prin intermediul consilierului său, care conduce un partid ce, la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, a obținut, la nivel național, 1,2%, în București 1,52% și în Ilfov 1,29%. Asta, în condițiile în care Hubert Thuma a luat, la alegerile locale din 9 iunie 2024, 59,26% din voturi.

Noua linie de atac a „aripii” Bolojan la adresa rivalului de la Ilfov, Hubert Thuma, este exercitată de către consilierul personal al premierului, fostul eurodeputat USR Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT. Acesta a preluat, zilele trecute, teza lui Alin Apostol, inițiatorul unui proiect de reorganizare teritorială USR, prin care se propune „reorganizarea Bucureștiului” și crearea unei zone metropolitane.

În accepțiunea acestui proiect, actuala formulă cu șapte primării de sectoare, șapte poliții locale și administrații paralele ale domeniului public, nu mai poate funcționa coerent pentru o metropolă de dimensiunea Bucureștiului. Proiectul prevede renunțarea la cele șase sectoare și crearea unei structuri unitare, cu o singură primărie responsabilă de strategie, buget și personal la nivelul întregii capitale. Mai exact, în locul sectoarelor, ar urma să fie înființate 22 de districte, dintre care 14 pe raza teritorială a actualului București, iar celelalte 8 pe raza teritorială a… județului Ilfov. Districtele nu ar trebui să aibă nici personalitate juridică, nici bugete proprii, nici aparat administrativ autonom. Iar rolul acestora ar trebui să fie unul pur decorativ, în sensul că vor formula „politici publice districtuale”, vor semnala „probleme locale” și vor propune „soluții care să fie aprobate la nivelul Municipiului București”.

Atac direct la existența administrației ilfovene

Dincolo de aceste teze interesante, proiectul vizează și o temă care este speculată politic, în contextul războiului din interiorul PNL. Adică, constituirea Zonei Metropolitane București-Ilfov, care să fie administrată de un Consiliu Metropolitan.

Vlad Gheorghe, consilierul lui Ilie Bolojan, a preluat imediat ideea și, printr-o postare pe contul său de socializare, a devoalat un adevărat plan, numai bun de a-l îndepărta pe Hubert Thuma. „Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur București, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”.

Conform sursei citate, „este bună și propunerea Consiliului Județean de a nu se mai emite autorizații de construire în Ilfov. Problema nu e că se opresc autorizațiile, ci că ele sunt emise astăzi haotic, fără coordonare reală și cu mari interese imobiliare. Soluția este un sistem electronic centralizat de autorizare pentru tot Bucureștiul metropolitan, cu reguli unice, coordonare și mai ales transparență”.

În acest sens, Vlad Gheorghe susține că un referendum pe aceste teme – unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire – ar fi extrem de util. El propune, nici mai mult, nici mai puțin, decât desființarea Consiliului Județean Ilfov, „care ar aduce economii semnificative. Banii economisiți pot merge direct către asfaltarea străzilor și deszăpezirea lor”.

„Extinderea Bucureștiului ar desființa și multe organisme inutile care există azi ca asocieri între București și Ilfov, fiecare cu bugetul și birocrația sa proprie. Și, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali (face referire evidentă la Hubert Thuma – n.red.) care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare”, a mai adăugat consilierul lui Ilie Bolojan.

Thuma, despre Gheorghe: Este un individ căruia cetățenii i-au spus să plece acasă

Replica lui Hubert Thuma nu a întârziat să apară. Tot pe Facebook, acesta scrie că „vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declarațiile subordonatului său la adresa administrației liberale din Ilfov și dacă este de acord cu această poziționare. Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai județului Ilfov (în realitate, peste 1 milion). Consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească oamenii pregătiți. (…) Vorbim de un dialog la care nu ar trebui să aibă acces diverși consilieri fără expertiză. Vorbește despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetățenii care nu l-au votat, dar și foștii lui colegi de partid care au răsuflat ușurați când l-au văzut plecat”.

Potrivit președintelui CJ Ilfov, „o realitate incontestabilă ține de faptul că județul Ilfov este mai bine administrat decât Bucureștiul în acest moment. Cu infinit mai puține resurse decât Capitala, reușim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiții în infrastructură”.

Partidul consilierului „reformist”, aproape invizibil pentru votanți, la ultimele scrutinuri

Neînțelegerile din interiorul PNL au atins, astfel, punctul de fierbere. Ilie Bolojan nu a reacționat la această dispută dintre consilierul său, Vlad Gheorghe, și colegul său de partid, Hubert Thuma. Dar nici nu l-a contrazis pe Vlad Gheorghe, luând măsuri împotriva lui, așa cum, spre exemplu, a procedat președintele României cu Ludovic Orban, atunci când atitudinea publică a acestuia din urmă nu a mai coincis cu agenda președintelui României.

Vlad Gheorghe, care propune desființarea județului Ilfov și a Consiliului Județean Ilfov, conduce partidul DREPT, formațiune politică înființată în anul 2024 și care, la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024, a obținut un scor național de 1,2 la sută. În circumscripția electorală București, DREPT a obținut, la aceleași alegeri parlamentare, un scor de 1,52%. Iar în circumscripția județeană Ilfov, a luat 1,29 la sută.

În schimb, Hubert Thuma a obținut, la alegerile locale pentru președinția Consiliului Județean Ilfov din data de 9 iunie 2024, 59,25 la sută din sufragiile electoratului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹