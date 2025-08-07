x close
Biciclist din Brăila, accidentat mortal de un șofer bulgar

de Redacția Jurnalul    |    07 Aug 2025   •   08:33
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Un biciclist în vârstă de 71 de ani a murit, joi dimineața, accidentat de un șofer bulgar, pe DN 22B, dinspre Brăila către Galați.

Potrivit Poliției Brăila, accidentul a avut loc în jurul orei 06.00, pe DN 22B.

Din primele date se pare că un bărbat de 32 de ani, cetățean bulgar, în timp ce conducea mașina pe DN 22B, dinspre Brăila către Galați, la km 4, a surprins și accidentat un biciclist ce se deplasa în fața sa, în aceeași direcție.

În urma accidentului, biciclistul, un bărbat de 71 de ani, din Brăila, a murit.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero, dar urmează să îi fie prelevate mostre biologice la spital.

În cauză continuă cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: biciclist accident mortal sofer bulgar
