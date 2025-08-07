Biciclist din Brăila, accidentat mortal de un șofer bulgar

Potrivit Poliției Brăila, accidentul a avut loc în jurul orei 06.00, pe DN 22B.

Din primele date se pare că un bărbat de 32 de ani, cetățean bulgar, în timp ce conducea mașina pe DN 22B, dinspre Brăila către Galați, la km 4, a surprins și accidentat un biciclist ce se deplasa în fața sa, în aceeași direcție.

În urma accidentului, biciclistul, un bărbat de 71 de ani, din Brăila, a murit.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero, dar urmează să îi fie prelevate mostre biologice la spital.

În cauză continuă cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)