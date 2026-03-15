Biciclist mort, după ce a fost lovit consecutiv de două mașini pe un drum din Sălaj

"Din primele verificări efectuate de poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei oraşului Jibou, s-a stabilit că un bărbat de 46 de ani, din comuna Năpradea, în timp ce se deplasa cu bicicleta pe drumul judeţean 108E, a fost acroşat de un autoturism, căzând pe partea carosabilă, unde ulterior a fost lovit de un alt autoturism, la volanul căruia se afla o tânără de 20 de ani", precizează, într-un comunicat de presă Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj.



La locul accidentului a intervenit un echipaj al ambulanţei, însă manevrele de salvare au fost zadarnice, fiind declarat decesul bărbatului.



Imediat după impact, primul şofer implicat a părăsit locul faptei, el fiind identificat ulterior de către poliţişti ca fiind un bărbat de 50 de ani, tot din comuna Năpradea.



În cazul său, aparatul etilotest a indicat o concentraţie de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.



Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.



Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment, scrie AGERPRES