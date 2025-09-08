x close
Jurnalul.ro Ştiri Locale Braconaj piscicol în județul Tulcea: Au fost confiscate 323 de kilograme de pește, o mașină, o barcă

Braconaj piscicol în județul Tulcea: Au fost confiscate 323 de kilograme de pește, o mașină, o barcă

de Redacția Jurnalul    |    08 Sep 2025   •   12:30
Braconaj piscicol în județul Tulcea: Au fost confiscate 323 de kilograme de pește, o mașină, o barcă

În perioada 25 - 31 august 2025, polițiștii Serviciului de Poliție „Delta Dunării” au efectuat 13 controale pe linia prevenirii și combaterii pescuitului ilegal în Delta Dunării, Complexul lagunar Razim-Sinoe, precum și în județele Tulcea și Constanța, a anunțat duminică, Poliția Română.

În urma acțiunilor polițiștilor au fost ridicate, în vederea confiscării, 78 de unelte de pescuit, 323 de kilograme de pește, din diferite specii, un autovehicul, o ambarcațiune, un motor, precum și alte bunuri.

Valoarea bunurilor confiscate este estimată la 68.342 de lei.

De asemenea, au fost legitimate peste 60 de persoane și verificate autoturisme și ambarcațiuni.

Au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, prevăzute de Legea 176 din 2024 a pescuitului și protecției resursei acvatice vii.

Cantitatea de pește a fost confiscată și predată unei societăți de profil, spre valorificare.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: braconaj delta peste
