Braconaj piscicol în județul Tulcea: Au fost confiscate 323 de kilograme de pește, o mașină, o barcă

În urma acțiunilor polițiștilor au fost ridicate, în vederea confiscării, 78 de unelte de pescuit, 323 de kilograme de pește, din diferite specii, un autovehicul, o ambarcațiune, un motor, precum și alte bunuri.

Valoarea bunurilor confiscate este estimată la 68.342 de lei.

De asemenea, au fost legitimate peste 60 de persoane și verificate autoturisme și ambarcațiuni.

Au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, prevăzute de Legea 176 din 2024 a pescuitului și protecției resursei acvatice vii.

Cantitatea de pește a fost confiscată și predată unei societăți de profil, spre valorificare.

(sursa: Mediafax)