Brașovul, invadat de urși: 354 de alerte în primele 7 luni, peste nivelul întregului an 2024

Brașovul se confruntă cu o creștere alarmantă a incidentelor provocate de urși. În primele șapte luni ale anului 2025 au fost înregistrate 354 de alerte, depășind nivelul întregului an 2024. Doar în iulie au fost raportate 106 cazuri, mai multe decât în tot anul 2022.

Potrivit INCDS, pădurile din jurul orașului ar trebui să găzduiască aproximativ 15 urși, însă specialiștii au identificat peste 100. Viceprimarul Dan Ghiță a atras atenția că actualele proceduri de alungare, relocare sau, în cazuri rare, extragere, nu dau rezultate și a cerut modificări legislative care să protejeze atât oamenii, cât și natura.

Situația este agravată de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor de către unii agenți economici din Poiana Brașov, care atrag animalele în zonele frecventate de turiști. Autoritățile pregătesc o întâlnire cu Organizația Patronală de Turism Poiana Brașov pentru a stabili măsuri mai stricte.

În zonă au fost observați nu doar pui și femele, ci și masculi de mari dimensiuni, precum și exemplare care se hrănesc în lanuri de porumb din interiorul localităților. Într-o singură noapte, opt urși au fost identificați în culturile din zona Brașov-Cristian-Codlea.

(sursa: Mediafax)