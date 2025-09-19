Şase căţeluşi, salvaţi de poliţişti după ce au fost abandonaţi la lacul Beliş

"Plânsetele lor au atras atenţia unor persoane aflate în căutarea unui loc de picnic, iar o tânără din Cluj-Napoca a sesizat imediat poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Huedin. Căţeii au fost preluaţi şi transportaţi la un cabinet veterinar din Cluj-Napoca, unde, timp de aproximativ două săptămâni, au primit îngrijiri medicale, tratamente şi au fost deparazitaţi. Ulterior, micuţii au fost preluaţi de o asociaţie de protecţie a animalelor, care se va ocupa de găsirea unor familii iubitoare", se arată într-o informare trimisă vineri de IPJ Cluj.



Activitatea a beneficiat de sprijinul Consiliului Judeţean Cluj în ceea ce priveşte partea logistică şi financiară, asigurând astfel resursele necesare pentru îngrijirea temporară a animalelor.



Poliţiştii continuă verificările pentru identificarea persoanei responsabile, sub aspectul comiterii infracţiunii de schingiuire a animalelor, conform Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor.

AGERPRES