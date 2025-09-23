x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Cercetări la Timișoara, după ce doi copii au avut relații intime în baia școlii

Cercetări la Timișoara, după ce doi copii au avut relații intime în baia școlii

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   09:42
Cercetări la Timișoara, după ce doi copii au avut relații intime în baia școlii
Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Cercetări au loc la Timișoara, după ce doi copii de 13 ani au întreținut relații intime în baia școlii.

„La data de 16 septembrie 2025, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că doi minori de 13 ani( băiat și fată) ar fi întreținut relații intime în grupul sanitar al unei unități de învățământ din Timișoara”, informează IPJ Timiș.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

Conform opiniatimisoarei.ro, cazul a ieșit la iveală după ce elevii s-au filmat în timpul partidei de amor și au trimis imaginile colegilor ca să se laude.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a dispus constituirea unei comisii de control tematic.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cercetari timisoara copii relatii intime
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri