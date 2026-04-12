x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Vandalism de Paște la Reghin! Zeci de monumente din Cimitirul Evreiesc, puse la pământ de persoane necunoscute

de Redacția Jurnalul    |    12 Apr 2026   •   16:00
Sursa foto: Monumente funerare istorice, distruse în Cimitirul Evreiesc din Reghin

 Mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din Reghin, județul Mureș, au fost răsturnate în noaptea de sâmbătă spre duminică de persoane necunoscute. Polițiștii au deschis o anchetă.

Potrivit IPJ Mureș, polițiștii au fost sesizați duminică, prin apel la 112, cu privire la faptul că mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din Reghin ar fi fost răsturnate.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că, în noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta cimitirului, unde ar fi dislocat, prin împingere, monumentele funerare aferente unui număr de 14 morminte.

Din verificările făcute a reieșit că monumentele nu au suferit distrugeri.

Polițiștii continuă cercetările în vederea identificării persoanelor implicate și luării măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt făcute sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanarea de cadavre sau morminte.

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: cimitir evreiesc poliţie monumente
Parteneri