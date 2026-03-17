Cine este preotul grec omagiat la Iași pentru aducerea moaștelor Sf. Andrei? Prelatul a furat milioane de euro destinați săracilor din Africa

La Mitropolia Moldovei se află un mozaic, realizat în anul 2000 pe baza unei fotografii din 1996, îl înfățișează pe Fourlemadis în momentul aducerii moaștelor Sfântului Andrei la Iași, un eveniment care a transformat pelerinajul local în cel mai mare din zonă. La acel moment, preotul era student și lider al organizației studenților greci.

Controverse și onoruri

În pofida condamnării sale,titlul de cetățean de onoare și mozaicul din Mitropolia Mol nu au fost retrase.

„Activitatea sa culturală şi de legătură dintre municipiul Iaşi şi statul grec a fost recunoscută de consiliul local prin conferirea statutului de cetăţean de onoare. În momentul în care se doreşte retragerea acestui titlu o poate face tot consiliul local”, a explicat Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași, pentru observatornews.ro.

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, preotul Constantin Sturzu, spune că istoria nu se schimbă.

„Cât despre a şterge sau a scrie istoria, acesta nu este un lucru specific. Momentul istoric este momentul istoric, istoria nu se schimbă, dar oamenii se mai schimbă, şi în bine şi în rău.”

Însă mulți localnici consideră situația „abominabilă” și cer retragerea tuturor onorurilor acordate preotului.

Dimitrios Fourlemadis a fost implicat și în alte controverse, inclusiv acuzații că ar fi trimis costume de Halloween și lenjerie intimă celor afectați de tsunami-ul din 2004 din Sri Lanka.

Dosarul în care preotul este acuzat de delapidare se află la Curtea Supremă. O hotărâre definitivă ar putea influența și soarta onorurilor păstrate la Iași.