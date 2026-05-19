Jurnalul.ro Timp liber Avertismentul preotului Paul Negoiță: Rugăciunea NU trebuie folosită ca instrument de răzbunare

de Redacția Jurnalul    |    19 Mai 2026   •   17:30
Rugăciunea nu se limitează la rostirea unor cuvinte, presupune o legătură sinceră cu divinitatea, căutarea iertării, speranței și regăsirii puterii interioare.

Preotul Paul Iulius Negoiță atrage atenția asupra unei greșeli de interpretare, frecventă în practicile de rugăciune, subliniind că aceasta poate pierde sensul său spiritual atunci când este folosită cu intenții negative sau ca un instrument de influențare a altora.

Rugăciunea nu are un efect automat, fiind strâns legată de starea interioară a celui care o rostește. În acest context, Psaltirea — carte de rugăciuni fundamentală în tradiția ortodoxă — poate fi deturnată de la sensul ei inițial dacă este citită cu resentimente sau dorință de răzbunare.

„Nu textul în sine produce efectul, ci starea inimii”, este ideea centrală evidențiată în această perspectivă teologică.

Preotul relatează și o mărturie a unei persoane care a spus că, după citirea repetată a Psaltirii cu „gând rău”, dificultățile din viața sa s-au amplificat. Ulterior, momentul spovedaniei a  adus o schimbare de perspectivă și liniște interioară, fiind înțeleasă nevoia de împăcare atât cu sine, cât și cu cei față de care avea resentimente.

Părintele Negoiță spune astfel că acest tip de experiență nu indică o problemă a rugăciunii în sine, ci a modului în care aceasta este abordată. Atunci când este folosită ca un „instrument de pedeapsă” ea își pierde dimensiunea spirituală și devine incompatibilă cu scopul ei inițial.

Mesajul are o miză teologică mai largă: rugăciunea autentică este un proces de transformare interioară, în care accentul cade pe curățirea sufletului și pe împăcare, nu pe judecarea sau influențarea celorlalți. Spovedania este momentul  în care are loc schimbarea de perspectivă și restabilirea echilibrului spiritual, notează dcnews.ro. 

Subiecte în articol: paul negoita rugaciune psaltire spovedanie
