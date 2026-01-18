Cluj-Napoca invadată de puricii de zăpadă: Insectele sunt rezistente la ger

Ce sunt puricii de zăpadă

Puricii de zăpadă, numiți științific Hypogastrura nivicola, au dimensiuni de circa 3 mm, corp rotund, de culoare albastru-gri și ochi compuși minusculi, de doar opt fațete fiecare.

Nu au aripi dar sunt extrem de agere, sar câțiva centimetri datorită unui apendice bifurcat sub abdomen, numit furculă.

Aceste insecte rezistă la temperaturi de până la -8°C, deplasându-se prin crăpăturile zăpezii topite la sfârșitul sezonului rece., potriivit observatornews.ro.

Cât de periculoși sunt

Aceștia au apărul în valul de ger din ianuarie 2026, când mii de exemplare au fost surprinse pe zăpadă.

Specialiștii spun însă că acești purici nu sunt periculoși: nu mușcă, nu infectează animalele și nu intră în locuințe.