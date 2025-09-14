Coliziune între un autovehicul şi o ambulanţă, la Piaţa Leu

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Sep 2025   •   12:27
Sursa foto: Hepta

Două persoane au fost transportate la spital, duminică, după ce un autovehicul a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, transmite Brigada Rutieră.

Accidentul a avut loc în jurul orei 11:00, iar Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112. La acest moment este restricţionat total traficul rutier pe Şoseaua Cotroceni, de la Piaţa Leu către Splaiul Independenţei, reiese dintr-un comunicat transmis AGERPRES.

"Din primele informaţii, un autovehicul condus de către o femeie a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, care transporta un pacient. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea asistentului medical, dar şi a conducătoarei din celălalt autovehicul, care au fost transportaţi la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare", transmite sursa citată.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind "zero".

Poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie, se menţionează în comunicat.

AGERPRES

Subiecte în articol: accident Piata Leu autovehicul ambulanta
