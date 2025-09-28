Conflict într-un local din Capitală. 4 persoane agresate de agenți de securitate

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), polițiștii Secției 27 au fost sesizați prin apel 112 în jurul orei 04:15.

Conflictul a început în interiorul localului, iar agenții de securitate au scos mai multe persoane afară, unde tensiunile s-au escaladat, rezultând agresarea celor patru. Victimele au refuzat îngrijirile medicale.

Toți cei implicați au fost conduși la sediul secției de poliție pentru audieri și luarea măsurilor legale. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, urmând ca unitatea de parchet competentă să fie sesizată.