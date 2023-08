Constanța Black Sea Air Show, pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Organizatorii promit un eveniment aerian de excepţie

Spectacolul aerian este un eveniment de excepţie, organizat de Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa în parteneriat cu Aeroclubul României şi Agenţia de turism şi evenimente Mistral Tours & Events, cu sprijinul Forţelor Aeriene Române, Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.



"Forţele Aeriene Române şi Baza 57 Aeriană pregătesc o demonstraţie aeriană şi statică pe măsura aşteptărilor! Programul evoluţiilor va cuprinde prezentarea dinamică a 2 avioane de luptă multirol F-16 MLU Fighting Falcon, un avion de luptă multirol Eurofighter Typhoon (ITA), 9 elicoptere IAR 330 Puma în toate versiunile de echipare aflate în înzestrare, 2 aeronave de transport tip C-27J Spartan, 7 avioane uşoare de tip IAK-52, printre care se vor regăsi integrate şi avioanele formaţiei de înaltă acrobaţie "Iacării Acrobaţi", 3 aeronave de tip IAR-99 ŞOIM, un elicopter tip Bell 206, 2 elicoptere de tip UH-60 Black Hawk (SUA), 2 elicoptere de tip AH-64 Apache (SUA), 2 elicoptere de tip CH-47 Chinook (SUA), un elicopter de tip IAR-316 B Alouette (IGAv), un elicopter de tip Eurocopter EC-135 (IGAv), un sistem de aeronave fără pilot - UAS (SMFT)!", a declarat Comandor Nicolae Creţu - reprezentant Forţele Aeriene Române.



La rândul său, George Rotaru - Director General al Aeroclubului României a afirmat că Aeroclubul României aniversează 100 de ani de la înfiinţare în acest an.



"Împreună cu formaţia de acrobaţie Şoimii României, am pregătit 2 evoluţii solo de EXTRA 330SC, o formaţie de 4+1 EXTRA, o formaţie de 5+1 EXTRA, 2 lansări de paraşutişti şi o formaţie de 3 ICP SAVANNAH, cu o durată totală de evoluţie a noastră de 100 minute. Pentru static display/expoziţia statică, am pregătit CESSNA 182T, ZLIN-242L, PS-28 CRUISE, ZLIN-526 L260 şi IAR-46S. De asemenea, la zbor va participa şi Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, cu o formaţie de 3 CESSNA 172 şi un bimotor Tecnam, cu un interval de 20 de minute de evoluţie în total. Promitem Senzaţie şi un adevărat spectacol pe 5 August!", a menţionat George Rotaru.



Totodată, Bogdan Artagea, Director General Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa a precizat că se pregăteşte un program aerian şi static complex, cu o implicare deosebită în ceea ce priveşte asigurarea tuturor condiţiilor de securitate şi siguranţă.



"Intrarea este liberă, accesul publicului fiind permis începând cu ora 09:30. Publicul poate alege să vină la eveniment cu autoturismul propriu, avem parcare amenajată şi este gratuită sau poate apela la opţiunile de transport puse la dispoziţie de către transportatori, cu autocare şi microbuze dedicate evenimentului, la fiecare jumătate de oră, detaliile fiind publicate şi pe pagina noastră de site www.mk-airport.ro.", a spus Bogdan Artagea.



Pe de altă parte, Corina Martin - Agenţia de turism şi evenimente Mistral Tours & Events, coorganizator principal, a menţionat că sunt aşteptaţi peste 20.000 vizitatori.



"Constănţenii, dar şi turiştii noştri merită un show aerian de excepţie, aşa încât, după 4 ani de aşteptare, pregătim acum un Spectacol grandios, la care aşteptăm peste 20.000 vizitatori! Evoluţiile pe care le vom oferi, prin Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, Aeroclubul României, Şoimii României şi Şcoala Superioară Civilă de Aviaţie vor fi absolut spectaculoase şi mă bucură enorm entuziasmul arătat, deja, de mii de suporteri şi de fani ai acestui gen de eveniment! Pe de altă parte, ca în orice eveniment de succes, cu atât de mult public, am pregătit o zonă de food court pe măsură, coordonată de membri ai Resto Constanţa, ce au pregătit o provocare de o Tonă de scoici, dar şi nelipsiţii mici, burgeri, frigărui, hamsii şi alte preparate specifice, pentru o zi perfectă sub cerul liber, plin de avioane!", a precizat Corina Martin.