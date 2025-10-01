Un copil a murit, iar alți doi și mama lor au fost duși la spital cu grețuri și vărsături

x close
de Redacția Jurnalul    |    01 Oct 2025   •   08:20
Sursa foto: Hepta

Un copil de 11 ani a murit, iar alți doi, de 14 și 16 ani, împreună cu mama lor, au fost duși la spital, miercuri dimineața, cu simptome de grețuri, vărsături și somnolență. Autoritățile au început o anchetă.

Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanță Vaslui, incidentul a avut loc miercuri dimineața în localitatea Țuțcani.

Autoritățile au fost alertate după ce un băiat a murit la domiciliu, iar două fete, de 14 și 16 ani , împreună cu mama lor în vârstă de 32 de ani au fost transportate la Spitalul Municipal Bârlad prezentând simptome de grețuri și vărsături, precum și somnolență de peste 24 de ore.

Apelul la 112 a fost făcut pentru copilul de 11 ani.

Primul echipaj ajuns la caz a început manevrele de resuscitare și a alertat dispeceratul de existența si celorlalte persoane afectate.

La caz au intervenit patru ambulanţe SAJ.

Copilul nu a răspuns la manevrele de resuscitare efectuate, fiind ulterior declarat decedat de medic.

Celelalte trei persoane sunt stabile hemodinamic și respirator.

A fost anunțată Direcția de Sănătate Publică Vaslui și Departamentul pentru Situații de Urgență, iar investigațiile începute vor stabili cauza exactă a acestui eveniment.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: copil mort raniti spital
