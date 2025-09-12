Crește prețul gigacaloriei, la Râmnicu Vâlcea

Proiectul va fi supus votului consilierilor locali vineri, în şedinţă extraordinară.



"Cu adresa nr. 14334/03.07.2025, înregistrată la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.25757/04.07.2025, Societatea C.E.T. Govora S.A. a solicitat Consiliului Local Râmnicu Vâlcea adoptarea unei hotărâri privind majorarea preţului pentru activitatea de producere, transport şi distribuţie a energiei termice furnizate în sistem centralizat, în municipiul Râmnicu Vâlcea, la nivelul de 483,21 lei/Mwh, respectiv 561,97 lei/Gcal. exclusiv TVA, conform Deciziei ANRE nr. 1313 din 25.06.2025, prin care a fost aprobat preţul reglementat de 313,30 lei/Mwh, respectiv 364,36 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică livrată în SACET sub formă de apă fierbinte în perioada iulie-octombrie 2025 din centrala CET Govora, tarifele serviciilor de transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Râmnicu Vâlcea, rămânând nemodificate, menţinându-se cele aprobate prin Hotărârea Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 309 din 21.10.2022", se arată în referatul care însoţeşte proiectul de hotărâre.



Preţul de facturare a energiei termice către populaţia racordată la reţeaua de distribuţie (reţea secundară) ar urma astfel să crească de la 531,21 lei/Gcal la 619,48 lei/Gcal, iar preţul de facturare a energiei termice către populaţia racordată la reţeaua de transport (reţea principală) va ajunge la 434,51 lei/Gcal. de la 370,69 lei/Gcal cât a fost până acum.



Preţurile sunt calculate pentru un TVA de 21%, faţă de 5% cât era până acum, municipalitatea anunţând totodată că va majora şi subvenţia acordată din bugetul local, de la 52,50 de lei/Gcal la 60,50 de lei/Gcal.



Ultima majorare a preţului la energia termică în Râmnicu Vâlcea a avut loc la începutul anului.

Sursa: AGERPRES