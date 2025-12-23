„Rage bait”, „parasocial”, „vibe coding” și „slop” – desemnate Cuvântul Anului 2025

Tehnologia, social media și inteligența artificială sunt din ce în ce mai integrate în viața noastră de zi cu zi, influențând modul în care lucrăm, învățăm, trăim, interacționăm și reacționăm, iar asta se vede și în cuvintele care au marcat acest an.

„Rage bait”, termenul utilizat pentru a descrie conținutul online conceput intenționat pentru a provoca furie sau indignare, a fost desemnat cuvântul anului 2025 de Oxford, în timp ce Cambridge a ales „parasocial”, un fenomen care a luat amploare pe rețelele sociale și care desemnează conexiunile artificiale, o legătură cu un personaj fictiv sau cu chatbot-uri de inteligență artificială.

„Vibe coding”, un termen care se referă la crearea unei aplicații sau a unui program de calculator cu ajutorul AI, de către persoane care n-au nicio treabă cu „programarea”, a fost desemnat cuvântul anului 2025 de Collins Dictionary, iar Merriam-Webster a ales cuvântul „slop”, care reflectă conținutul digital de proastă calitate, generat de inteligența artificială.

În fiecare an, specialiștii în lexicografie analizează date și tendințe pentru a identifica cuvinte și expresii noi, dar și schimbările în modul în care este utilizat un limbaj consacrat pentru a afla care sunt cele care au reflectat lumea în care trăim.

Potrivit specialiștilor de la Oxford, anul 2025 a fost un an definit de transformarea umanității într-o lume condusă de tehnologie: „Pe măsură ce tehnologia și inteligența artificială sunt din ce în ce mai integrate în viața noastră de zi cu zi - de la celebrități deepfake și influenceri generați de inteligență artificială la parteneri virtuali și platforme de dating - societatea noastră își pune întrebări despre cine suntem cu adevărat, online și offline”.

„Momeala pentru furie”, cel mai eficient cârlig de pe internet

Simți că te enervezi din ce în ce mai tare când navighezi prin conturile tale de socializare? Dacă da, s-ar putea să fi căzut victimă momelii pentru furie („rage bait”), pe care Oxford University Press, care publică Dicționarul Oxford de limba engleză, a numit-o cuvântul sau expresia anului 2025.

„Rage bait” este definit ca fiind „conținut online conceput în mod deliberat pentru a stârni furie sau indignare prin faptul că este frustrant, provocator sau ofensator, postat de obicei pentru a crește traficul sau interacțiunea cu o anumită pagină web sau cont de socializare”.

De cele mai multe ori, are un conținut polarizant, simplist și, de multe ori, cu dezinformări sau jumătăți de adevăruri, tocmai pentru a semăna discordie, pentru a inflama spiritele și a porni dezbateri aprinse.

„Întrucât ciclul știrilor din 2025 a fost dominat de tulburări sociale, dezbateri despre reglementarea conținutului online și îngrijorări legate de bunăstarea digitală, experții noștri au observat că utilizarea momelilor pentru furie în acest an a evoluat pentru a semnala o schimbare mai profundă în modul în care vorbim despre atenție - atât despre cum este acordată, cât și despre cum este căutată - despre implicare și etică online.

De asemenea, utilizarea cuvântului s-a triplat în ultimele 12 luni, conform datelor noastre lingvistice”, conform Oxford University Press.

„Am văzut o schimbare dramatică către deturnarea și influențarea emoțiilor noastre”

Vorbind despre cuvântul câștigător din acest an, Casper Grathwohl, președintele Oxford Languages, a declarat:

„Faptul că există cuvântul «rage bait» și că utilizarea sa a crescut atât de mult înseamnă că suntem din ce în ce mai conștienți de tacticile de manipulare în care putem fi atrași online. Înainte, internetul se concentra pe atragerea atenției noastre prin stârnirea curiozității în schimbul clicurilor, dar acum am văzut o schimbare dramatică către deturnarea și influențarea emoțiilor noastre și a modului în care reacționăm. Se simte ca progresia naturală într-o conversație continuă despre ce înseamnă să fii om într-o lume condusă de tehnologie - și despre extremele culturii online.”

Pentru cuvântul anului 2025, pe lista scurtă a celor de la Oxford au mai fost nominalizate și „aura farming” și „biohack”.

Cultivarea aurei (aura farming) înseamnă cultivarea unei personalități sau a unei imagini publice impresionante, atractive sau carismatice prin comportamentul sau prezentarea de sine într-un mod menit subtil să transmită un aer de încredere, calm sau mistică.

Biohack este încercarea de a îmbunătăți sau optimiza performanța fizică sau mentală, sănătatea, longevitatea sau bunăstarea cuiva prin modificarea dietei, a rutinei de exerciții fizice sau a stilului de viață ori prin utilizarea altor mijloace, cum ar fi medicamente, suplimente sau dispozitive tehnologice.

„În timp ce alegerea de anul trecut, «putrezirea creierului», a surprins epuizarea mentală a scrolling-ului nesfârșit, «rage bait» pune în lumină conținutul conceput în mod special pentru a stârni indignare și a genera clicuri. Și, împreună, formează un ciclu puternic în care indignarea declanșează interacțiunea, algoritmii o amplifică, iar expunerea constantă ne lasă epuizați mental. Aceste cuvinte nu definesc doar tendințele; ele dezvăluie modul în care platformele digitale ne modelează gândirea și comportamentul”

Casper Grathwohl, președintele Oxford Languages

Relațiile „parasociale” au atras atenția experților de la Cambridge

Te-ai trezit vreodată urmărind cu rigurozitate, pe platformele de socializare, viețile unor oameni pe care nu i-ai întâlnit niciodată? Fie că este vorba de artistul sau de influencerul preferat, cei care petrec foarte mult timp în mediul online probabil că au experimentat deja senzația că știu foarte bine pe cineva, simt un atașament sau o legătură cu persoana respectivă, fără să o fi cunoscut deloc, de fapt, în realitate.

Acest sentiment este ceea ce psihologii numesc o relație parasocială și, cu toate că termenul a fost folosit pentru prima dată de către academicieni, în anii ’50, odată cu apariția televiziunii, în ultimii aceste relații au devenit parte a vieții online.

Având în vedere amploarea fenomenului, „parasocial” a fost desemnat drept Cuvântul Anului 2025 în Dicționarul Cambridge.

„Termenul parasocial reflectă spiritul anului 2025. Este un exemplu excelent al modului în care se schimbă limbajul. Ceea ce era odată un termen academic specializat a intrat în limbajul curent”, a spus Colin McIntosh, de la Cambridge Dictionary, al cărui site a „înregistrat vârfuri de căutări” pentru acest cuvânt.

„Milioane de oameni sunt implicați în relații parasociale” și mult mai mulți sunt pur și simplu intrigați de ascensiunea lor, a mai precizat acesta.

Psihologii au observat cum ascensiunea relațiilor parasociale unilaterale a redefinit comunitatea de fani și celebritatea. De exemplu, când vedeta pop Taylor Swift și fotbalistul american Travis Kelce și-au anunțat logodna la începutul acestui an, mulți fani au simțit o conexiune puternică cu ei, în ciuda faptului că mulți nu îi cunoșteau personal.

Intense și nesănătoase

Relațiile parasociale pe care oamenii le formează cu chatbot-uri de inteligență artificială au fost, de asemenea, evidențiate ca parte a unei tendințe în creștere.

„Am intrat într-o epocă în care mulți oameni formează relații parasociale nesănătoase și intense cu influencerii. Acest lucru duce la sentimentul că oamenii «îi cunosc» pe cei cu care formează legături parasociale, pot avea încredere în ei, ajungând chiar până la forme extreme de loialitate. Totuși, (relația parasocială) este complet unilaterală. Pe măsură ce încrederea în mass-media tradițională și mainstream se deteriorează, oamenii se îndreaptă către personalități individuale ca reprezentanți ai autorității și - atunci când petrec multe ore consumând conținutul lor - dezvoltă legături parasociale, tratându-le mai mult ca pe prieteni apropiați, familie sau lideri de cult. Când un influencer are atât de mulți urmăritori, oamenii presupun că este de încredere”, a explicat Simone Schnall, profesoară de psihologie socială experimentală la Universitatea din Cambridge.

„Tendințele parasociale capătă o nouă dimensiune, deoarece mulți oameni tratează instrumentele de inteligență artificială precum ChatGPT ca pe niște «prieteni», care le oferă afirmații pozitive sau care reprezintă un substitut pentru terapie. Aceasta este o iluzie a unei relații și a gândirii de grup și știm că tinerii pot fi susceptibili la acest lucru”, a avertizat prof. Simone Schnall.

„Vibe coding”, inspirat din AI, a crescut peste noapte mai ceva ca Făt-Frumos din poveștile de altădată

Dacă „rage bait” și „parasocial” au rădăcini vechi, dar cu sensuri noi, termenul (sau, mai degrabă, expresia) ales de Collins Dictionary drept Cuvântul Anului 2025 este unul chiar foarte nou: „vibe coding”.

Pe scurt, dacă ți-ai dorit vreodată să-ți creezi propriul software, dar nu ai învățat niciodată să programezi, acum ai putea încerca „vibe coding”.

Termenul a fost introdus în limbajul dezvoltatorilor de software în luna februarie a acestui an, de către Andrej Karpathy, cofondator OpenAI, care a inventat acest nume pentru a defini modul în care inteligența artificială poate permite unor programatori să uite că există codare digitală (tehnică ce permite transformarea textelor, imaginilor, sunetelor în format binar – 0 și 1 – pentru a fi procesate de computere) și să „cedeze vibrației” în timp ce creează un program de calculator.

Expresia a fost inclusă în dicționarul Merriam-Webster în luna următoare, ca termen „de argou și în tendințe”, iar specialiștii de la Collins Dictionary l-au ales drept cuvântul anului după ce au observat o creștere spectaculoasă a utilizării sale de la prima apariție.

Practic, „vibe coding” este metoda de a crea o aplicație sau un site web descriindu-i inteligenței artificiale ceea ce vrei să faci, în limbaj natural, în loc să scrii manual un cod de programare.

Trebuie menționat că acesta a fost unul dintre cele 10 cuvinte care a ajuns pe lista scurtă a dicționarului britanic și care reflectă starea de spirit, limbajul și preocupările anului 2025.

Alex Beecroft, directorul general al Collins Dictionary, a spus că termenul „vibe coding” „surprinde perfect modul în care limbajul evoluează odată cu tehnologia”.

Gunoiul inteligenței artificiale și influența sa omniprezentă

Editorii dicționarului Merriam-Webster au încoronat „slop” drept Cuvântul Anului 2025, pentru că reprezintă o bună parte din conținutul din mediul online: este dezordonat, e lipsit de sens și e peste tot.

„Definim «slop»-ul ca fiind «conținut digital de proastă calitate, produs de obicei în cantitate mare prin intermediul inteligenței artificiale». Toate acele lucruri revărsate pe ecranele noastre”, au scris cei de la Merriam-Webster.

Sensul original al cuvântului, ce datează încă din anii 1700, era „noroi moale”. În anii 1800, a ajuns să însemne „resturi alimentare” și ulterior a căpătat un sens mai general, „gunoi” sau „un produs de mică sau fără valoare”. La fel ca mâzga și nămolul, slop e ceva ce nu vrei să atingi, dar se prelinge în orice, explică editorii dicționarului american.

„Avalanșa de materiale nefolositoare din 2025 a inclus videoclipuri absurde, imagini publicitare deplasate, propagandă siropoasă, știri false care par destul de reale, cărți scrise cu inteligență artificială de proastă calitate, rapoarte «de prost gust» care le pierd timpul colegilor... și o mulțime de pisici vorbitoare”, exemplifică reprezentanții Merriam-Webster.

