Descinderi de amploare la granița cu Ucraina: DIICOT anchetează o rețea de contrabandă

Procurorii DIICOT Suceava desfășoară o amplă operațiune într-un dosar de contrabandă cu produse aduse din Ucraina.

Ancheta îi vizează atât pe presupusii traficanți, cât și pe polițiști de frontieră și lucrători vamali suspectați că ar fi facilitat introducerea ilegală a mărfurilor în țară, informează Monitorul de Suceava.

Anchetatorii fac percheziții în Punctul de Trecere a Frontierei Siret și Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, din județul Suceava, precum și în Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, din județul Botoșani.

Descinderi sunt făcute și la Sectorul Poliției de Frontieră Siret.

În dosar sunt vizați și mai mulți cetățeni ucraineni, suspectați că ar fi implicați în rețeaua de contrabandă, potrivit sursei citate.

La acțiune participă procurori DIICOT, polițiști de combatere a criminalității organizate, jandarmi și polițiști de frontieră.