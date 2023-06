Drum surpat și localitate izolată după inundațiile din Dolj. Oamenii refuză evacuarea

În urma ploilor abundente din ultimele 24 de ore, mai multe locuințe din mai multe localități din județul Dolj au fost inundate.

Circulația s-a desfășurat cu dificultate pe mai multe artere din județ din cauza apei ajunse pe carosabil.

Una dintre cele mai grave situații este, vineri seara, în localitatea Mălăești, unde podul care leagă Goești de Mălăești a căzut și este distrus. Astfel, localitatea Mălăești, unde locuiesc circa 100 de persoane, a rămas izolată. De asemenea, trei case din sat sunt inundate.

Pompierii au încercat să evacueze satul, însă oamenii spun că nu vor să își abandoneze casele.

Drumuri înschise sunt: DJ606 B Grecești -Busu, dar are ruta ocolitoare, DJ 606 C care s-a surupat și este închis și Secu- Gropanele, care are ruta ocolitoare.

Doljul a fost sub avertizare cod roșu de ploi abundente aproape tot timpul în ultimele 24 de ore.