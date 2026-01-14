Explozie într-o anexă din curtea Poliției Rutiere Lugoj. Trei angajați MAI, răniți

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a intervenit, miercuri dimineață, la ora 08:18, în urma unei explozii, neurmate de incendiu, produse într-o anexă din curtea Poliției Rutiere din municipiul Lugoj.

La fața locului au fost mobilizate de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale de stingere și un echipaj format din 10 pompieri.

În urma exploziei au rezultat trei victime, toate angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Două persoane au suferit arsuri: un bărbat a fost transportat la spital, prezentând arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, iar cea de-a doua victimă este evaluată medical la fața locului, cu arsuri minore la nivelul unui membru superior. A treia persoană a suferit un atac de panică și primește îngrijiri medicale la fața locului.

Potrivit ISU Timiș, la locul intervenției se deplasează și un echipaj CBRN din cadrul Detașamentului 1 Timișoara, pentru efectuarea de măsurători specifice.

Cauza exploziei urmează să fie stabilită.

(sursa: Mediafax)