Explozie într-un bloc din Buzău, o persoană a fost rănită

Din primele verificări, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze, fără a se declanșa un incendiu, potrivit ISU Buzău. În urma incidentului, o persoană a fost rănită, primind îngrijiri medicale la fața locului.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de pompieri și prim-ajutor, inclusiv o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Pentru siguranța locatarilor, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar reprezentanții distribuitorului de gaze sunt prezenți pentru verificări și remedierea situației.

Pompierii continuă asigurarea zonei și evaluarea eventualelor pagube. Cauza exactă a exploziei va fi stabilită după finalizarea cercetărilor.

(sursa: Mediafax)