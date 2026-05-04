O femeie de 60 de ani a murit după ce a fost lovită de tren

Accidentul s-a petrecut în localitatea suceveană Stroiești. Femeia cu vârsta de 60 de ani a fost călcată de trenul IR R1831 Timișoara-Iași.

La caz au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD TIM, de Terapie Intensivă Mobilă.

Potrivit pompierilor suceveni, femeia a prezentat „leziuni incompatibile cu viața”.

