Jurnalul.ro Ştiri Locale Femeie ucisă de soțul ei. Bărbatul a fost reținut de poliție

Femeie ucisă de soțul ei. Bărbatul a fost reținut de poliție

de Redacția Jurnalul    |    25 Mar 2026   •   08:31
Femeie ucisă de soțul ei. Bărbatul a fost reținut de poliție
Sursa foto: Un bărbat și-a înjunghiat soția mortal

O femeie în vârstă de 48 de ani a fost ucisă în după-amiaza zilei de marți, în localitatea Neaua din județul Mureș, după ce a fost atacată cu un cuțit de soțul său. Bărbatul a fost reținut de autorități.

Incidentul a avut loc marți după amiază, când polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la agresiune.

Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, și-ar fi atacat soția cu un cuțit, lovind-o de mai multe ori. În urma rănilor suferite, femeia de 48 de ani a decedat.

La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic, care au demarat cercetările.

„Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat și condus la sediul poliției, pentru luarea măsurilor care se impun. La acest moment, cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș”, se mai arată în informarea emisă de IPJ Mureș.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: sot retinut crima politie
