Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor a început în Piața Matache. Cât costă fructele

Evenimentul este deschis astăzi până la ora 20.00, iar sâmbătă și duminică programul este între 9.00 și 20.00. Vizitatorii pot cumpăra fructe de sezon și produse tradiționale direct de la producători, iar organizatorii au amenajat spații speciale pentru relaxare, cu umbreluțe și pufi, dar și o zonă foto decorată tematic.

Copiii au acces la ateliere creative și activități într-un cadru prietenos, în timp ce părinții pot socializa și face cumpărături. În exteriorul pieței, comercianții vând cireșe la prețuri cuprinse între 15 și 30 de lei, iar căpșunile costă între 15 și 20 de lei, în funcție de calitate.

La intersecția străzii Mureș cu Calea Griviței a fost deschisă și o piață volantă, unde pot fi găsite produse românești autentice. Programul este același ca la festival, până la ora 20.00 astăzi și între 9.00 și 20.00 în weekend.

(sursa: Mediafax)