Fetiță de 12 ani, lovită de o mașină pe un drum național din Alba

Polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul că, pe DN 74, pe raza localității Șard, a avut loc un accident.
Din primele date, o fetiță de 12 ani a fost acroșată de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 66 de ani, din localitatea Ighiu.
Se pare că fata a traversat strada prin loc nepermis.
Copila a suferit leziuni corporale, fiind transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
(sursa: Mediafax)
