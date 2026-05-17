Furt de proporții în Neamț: 52 de parazăpezi de pe calea ferată, recuperate de polițiști. Un bărbat a fost reținut

Incident pe calea ferată din Neamț: zeci de parazăpezi furate, descoperite în locuințe din Târgu-Neamț

Un bărbat din județul Neamț a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că a furat zeci de parazăpezi de pe infrastructura feroviară dintre Pașcani și Târgu-Neamț. Bunurile au fost găsite ulterior la domiciliul a două persoane din Târgu-Neamț.

Un incident de furt din infrastructura feroviară a fost descoperit în județul Neamț, unde polițiștii au identificat și recuperat 52 de parazăpezi sustrase de pe calea ferată.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi au efectuat verificări la locuințele a două persoane din Târgu-Neamț, unde au fost descoperite bunurile furate.

Furtul ar fi avut loc în noaptea de 14 spre 15 mai, pe segmentul de cale ferată aferent secției secundare Pașcani–Târgu-Neamț.

Anchetatorii au stabilit că un bărbat în vârstă de 39 de ani, din comuna Timișești, ar fi sustras cele 52 de parazăpezi, transportându-le ulterior cu o căruță până la locuința persoanelor unde au fost găsite.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

