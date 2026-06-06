Donald Trump recunoaște scandalul: Da, i-am spus lui Netanyahu că este nebun

Într-un interviu difuzat miercuri, Trump a fost întrebat dacă l-a numit pe liderul israelian 'nebun de-a binelea' și l-a acuzat de nerecunoștință, făcând referire la un articol al Axios.



'Am făcut-o', a răspuns Trump la podcastul 'Pod Force One'. 'Nu aș spune furios. Știi, am fost puțin deranjat de luptele lui constante cu Libanul', a explicat el.



Președintele american a ținut să adauge că se înțelege foarte bine cu Netanyahu.



Potrivit Axios, care cita un oficial american fără a-l identifica, Trump i-a spus lui Netanyahu într-o convorbire telefonică luni: 'Ești nebun de-a binelea. Ai fi în închisoare dacă nu eram eu. Îți salvez fundul. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta'.



'La un moment dat am spus: Bibi, trebuie să oprim asta. Trebuie să oprim asta', a spus Trump în interviul de la 'Pod Force One'.



Iranul a declarat că nu va accepta un acord cu Statele Unite, pentru a pune capăt războiului lansat de Trump și Netanyahu la sfârșitul lunii februarie, decât dacă armistițiul acoperă și Libanul, pe care Israelul l-a invadat în martie pentru a lupta contra miliției șiite proiraniene Hezbollah.



Ostilitățile au continuat în pofida unui acord mediat de SUA anunțat luni, care a determinat Israelul să se abțină de la atacarea suburbiilor sudice ale Beirutului controlate de Hezbollah, iar gruparea șiită să oprească atacurile transfrontaliere.



Loviturile israeliene cu drone au ucis cel puțin șase persoane în sudul Libanului și au țintit o mașină în sudul Beirutului miercuri, au declarat surse de securitate libaneze, în timp ce Israelul a transmis că a interceptat un aparat de zbor ostil cel mai probabil lansat de Hezbollah.



Trump a fost iritat când a fost întrebat dacă Netanyahu l-a 'păcălit' să atace Iranul, președintele spunând că criticii săi sunt 'inamicul'.



Trump a mai folosit anterior cuvinte injurioase la adresa Israelului, inclusiv când a spus public anul trecut că Israelul și Iranul 'nu știu ce naiba fac'.

AGERPRES