x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Donald Trump recunoaște scandalul: Da, i-am spus lui Netanyahu că este nebun

Donald Trump recunoaște scandalul: Da, i-am spus lui Netanyahu că este nebun

de Redacția Jurnalul    |    06 Iun 2026   •   21:20
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Donald Trump recunoaște scandalul: Da, i-am spus lui Netanyahu că este nebun
Hepta/De ce l-a numit Trump „nebun” pe Benjamin Netanyahu

Președintele american Donald Trump a recunoscut că l-a numit pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu 'nebun' într-o discuție telefonică purtată fără menajamente cu privire la luptele din Liban, în timp ce Statele Unite încercau să negocieze încetarea ostilităților cu Iranul, transmite Reuters.

Într-un interviu difuzat miercuri, Trump a fost întrebat dacă l-a numit pe liderul israelian 'nebun de-a binelea' și l-a acuzat de nerecunoștință, făcând referire la un articol al Axios.

'Am făcut-o', a răspuns Trump la podcastul 'Pod Force One'. 'Nu aș spune furios. Știi, am fost puțin deranjat de luptele lui constante cu Libanul', a explicat el.

Președintele american a ținut să adauge că se înțelege foarte bine cu Netanyahu.

Potrivit Axios, care cita un oficial american fără a-l identifica, Trump i-a spus lui Netanyahu într-o convorbire telefonică luni: 'Ești nebun de-a binelea. Ai fi în închisoare dacă nu eram eu. Îți salvez fundul. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta'.

'La un moment dat am spus: Bibi, trebuie să oprim asta. Trebuie să oprim asta', a spus Trump în interviul de la 'Pod Force One'.

Iranul a declarat că nu va accepta un acord cu Statele Unite, pentru a pune capăt războiului lansat de Trump și Netanyahu la sfârșitul lunii februarie, decât dacă armistițiul acoperă și Libanul, pe care Israelul l-a invadat în martie pentru a lupta contra miliției șiite proiraniene Hezbollah.

Ostilitățile au continuat în pofida unui acord mediat de SUA anunțat luni, care a determinat Israelul să se abțină de la atacarea suburbiilor sudice ale Beirutului controlate de Hezbollah, iar gruparea șiită să oprească atacurile transfrontaliere.

Loviturile israeliene cu drone au ucis cel puțin șase persoane în sudul Libanului și au țintit o mașină în sudul Beirutului miercuri, au declarat surse de securitate libaneze, în timp ce Israelul a transmis că a interceptat un aparat de zbor ostil cel mai probabil lansat de Hezbollah.

Trump a fost iritat când a fost întrebat dacă Netanyahu l-a 'păcălit' să atace Iranul, președintele spunând că criticii săi sunt 'inamicul'.

Trump a mai folosit anterior cuvinte injurioase la adresa Israelului, inclusiv când a spus public anul trecut că Israelul și Iranul 'nu știu ce naiba fac'.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: donald trump scandal netanyahu nebun
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri