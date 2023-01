Șase hoteluri de pe Litoral sunt scoase la licitație

Activele celor șase hoteluri din Eforie Nord și Eforie Sud sunt scoase la vânzare de THR Marea Neagră, companie în care Transilvania Investments deține pachetul majoritar de acțiuni. Vânzarea acestora va avea loc prin licitații programate începând cu data de 25 ianuarie, caietele de sarcini fiind deja disponibile la sediul THR Marea Neagră.

Complexul Bran-Brad-Bega din Eforie Nord este cel mai important activ din lista propusă investitorilor. Acesta este cotat la 4 stele și are peste 200 de camere și un centru wellness. În plus, este amplasare pe plajă și are piscină exterioară, și bar, facilitățile permițând dezvoltarea unor concepte de tip all inclusive.

Tot în Eforie Nord sunt scoase la vânzare și hotelurile de două stele Jupiter și Venus și hotelul de trei stele, Diana.

Pentru zona Eforie Sud, hotelurile Capitol și Măgura oferă o capacitate totală de peste 300 de camere.

Alte active scoase la vânzare includ complexul de tratament Băcile Reci din Eforie Sud și un restaurant cu capacitate de aproape 700 de locuri în Saturn.

(sursa: Mediafax)