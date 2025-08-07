Tentativă de omor în Ialomița: Doi bărbați judecați pentru agresarea unui adolescent cu cuțitul

Procurorii din Ialomița au închis dosarul de cercetare penală și au trimis în judecată doi bărbați acuzați de tentativă de omor, complicitate la tentativă de omor, violare de domiciliu și distrugere. Cei doi se află în arest preventiv.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 3 aprilie 2025, când cei doi indivizi au intrat cu mașina în curtea victimei, forțând poarta metalică și deformând-o. Au lovit cu autoturismul zidul locuinței, provocând distrugeri, apoi au atacat cu un cuțit un minor de 17 ani.

Adolescentul a suferit leziuni care au necesitat operație chirurgicală, viața sa fiind pusă în pericol de agresiune.

Dosarul a fost transmis Tribunalului Ialomița pentru judecarea pe fond.

(sursa: Mediafax)