Incendiu puternic în Botoșani. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri într-o gospodărie din localitatea Coțușca, județul Botoșani, provocând pagube semnificative. Flăcările au cuprins acoperișul unei locuințe și mai multe anexe, iar intervenția pompierilor a durat aproape trei ore. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Incendiu violent la Coțușca: casă și anexe mistuite de flăcări. Pompierii au intervenit timp de trei ore

Un incendiu de proporții s-a produs, astăzi, într-o gospodărie din localitatea Coțușca, județul Botoșani. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, flăcările au cuprins rapid acoperișul unei case și mai multe anexe gospodărești, provocând pagube importante.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coțușca, Stației Săveni și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Coțușca, cu trei autospeciale de stingere. Operațiunea de lichidare a incendiului s-a întins pe durata a aproape trei ore, din cauza suprafeței extinse afectate și a cantității mari de materiale combustibile existente în gospodărie.

„Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coțușca, Stației Săveni și SVSU Coțușca, cu trei autospeciale, timp de aproape trei ore. Patru butelii au fost scoase din clădirile afectate, fiind eliminat riscul de explozie,” potrivit ISU Botoșani.

În timpul intervenției, salvatorii au reușit să scoată din clădirile cuprinse de flăcări patru butelii, eliminând astfel riscul unei explozii care ar fi putut agrava considerabil situația. De asemenea, au fost salvate bunurile din două camere și dintr-o anexă în care se aflau baia și bucătăria.

Intervenția a fost îngreunată și de faptul că incendiul a fost observat și anunțat cu întârziere, ceea ce a permis flăcărilor să se extindă rapid. Din fericire, nu au fost persoane rănite.

Potrivit primelor concluzii ale pompierilor, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

