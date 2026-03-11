Incendiu la o fabrică de polistiren din Arad

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Mar 2026   •   08:20
Un incendiu puternic, cu degajări mari de fum, s-a produs miercuri dimineața în Arad. A fost emis mesaj Ro-Alert.

Din cauza cantității semnificative de fum rezultat în urma incendiului de la fabrica de polistiren, ISU Arad anunță că a fost transmis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul Ro-Alert pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenției.

La fața locului intervin echipaje ale ISU Arad, cu un dispozitiv format din 6 mașini de stingere, o ambulanță SMURD, un echipaj de descarcerare și o autoscară.

În sprijinul pompierilor arădeni acționează și echipaje ale ISU Timiș, cu două mașini de stingere.

Intervenția este în desfășurare, iar forțele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.

