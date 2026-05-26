LAUREAȚII GALEI PREMIILOR UNITER, a 34-a ediție 25 mai 2026, Teatrul Odeon București

Ceremonia a fost transmisă în direct din Sala Majestic de la ora 20:00 pe uniter.ro, conturile de Facebook și YouTube ale UNITER, TVR 1, TVR Cultural, TVR+, tvr.ro, precum și pe undele Radio România Cultural. Evenimentul a marcat și 80 de ani de la nașterea Teatrului Odeon, una dintre cele mai statornice instituții artistice din România.

Gala a debutat la ora 19:00 cu transmisiunea live a momentului de covor roșu pe www.uniter.ro, dar și pe paginile oficiale de social media. Invitații au fost întâmpinați cu emoție, iar declarațiile celor prezenți au fost preluate de artistul Răzvan Omotă.

Gala Premiilor UNITER – înfățișarea noastră ÎMPREUNĂ

A fost o seară de sărbătoare și solidaritate artistică, de emoții care au circulat nestingherit, poate de cuvinte nerostite, dar gândite și trăite. O seară de amintiri teatrale, de dor, de priviri șăgalnice sau melancolice. O gală care arde intens și care vrea să vorbească deschis nu doar despre excelență. Să vorbească și despre fragilitate, vulnerabilitate, sincope culturale. Și, în final, despre puterea culturii de a răzbate prin oameni, prin realitățile inepuizabile pe care omul are șansa să le dezvăluie. Chiar trebuie să credem că ne putem mântui, ÎMPREUNĂ, prin cultură! E singura noastră șansă de supraviețuire.

Spectacolul Galei a fost regizat de Răzvan Mazilu, aflat la a doua colaborare cu UNITER în această ipostază, în spațiul scenografic semnat de Dragoș Buhagiar. Împreună, au transformat scena Teatrului Odeon într-un univers al contrastelor. Cultura e demnă și de Breaking News!

Gala a fost prezentată de șapte studenți ai UNATC București: Alexia Șițu, Sabina Crăescu, Cezara Cristache, Iulia Munteanu, Filip Nicolaescu, David Darie, Șerban Luca.

Ne-am bucurat de prezența contratenorului de renume internațional, Valer Săbăduș, acompaniat de muzicieni ai Filarmonicii „George Enescu” din București: Rafael Butaru și Mircea Lazăr – viori, Iulia Goiană – violă, Ioana Stanciuc – violoncel și Claudiu Lobonț – teorbă.

Maria Rotar a coordonat producția întregului eveniment, iar echipa tehnică a Teatrului Odeon a fost îndrumată de Dan Iosif. Video design-ul a fost semnat de Radu Nechit, iar lighting design-ul – o creație a artistului Costi Baciu, și el nominalizat la premiile UNITER.

Nominalizările pentru premiile din acest an au fost stabilite de un juriu de selecție format din criticii de teatru Oana Borș, Mihai Brezeanu și Iulia Popovici. Juriul final, care a desemnat laureații Galei UNITER 2026, a fost alcătuit din Cosmin Florea (scenograf), Iulian Postelnicu (actor), Bobi Pricop (regizor), Miruna Runcan (critic de teatru) și Andrea Tokai (actriță).

PREMIILE UNITER 2026

Premiul pentru întreaga activitate actriță: Catrinel Dumitrescu

Cel mai bun actor în rol principal

Nicu Mihoc pentru rolul Edmund Tyrone din spectacolul „Lungul drum al zilei către noapte”, după Eugene O’Neill, scenariul Roman Doljanski, regia Timofei Kuliabin, scenografia Oleg Golovko, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Cea mai bună actriță în rol principal

Cătălina Mihai pentru rolul Janis din spectacolul „Club 27” de Cătălina Mihai, regia Alex Bogdan, scenografia Clara Ștefana, Teatrul Metropolis, București

Premiu special: ȘI Festival – Festivalul de Teatru și Film, ediția a V-a, realizat de Asociația Șerban Ionescu – pentru construirea unui spațiu de creație și identitate culturală în localitatea 2 Mai.

Premiul a fost ridicat de Magda Catone, Carol Ionescu, Edda și Dan Coza – cofondatorii festivalului.

Premiul de Excelență „Ion Caramitru”: Teatrul ACT. Primul teatru independent din România, reper al valorii și demnității în cultura română de peste 25 de ani

Premiul a fost ridicat de actorul Marcel Iureș, președintele Fundației Teatrul ACT, alături de arhitectul Dorin Ștefan (cofondator) și de membrii echipei ACT Tiana Alexe, Alex Iureș, Radu Mogâldea și Adrian Petrescu.

Cel mai bun debut

Larisa Popa pentru regia spectacolului „Acest loc blestemat” de Anamaria Feraru și Ruxandra Simion, scenografia Ilinca Gavriliță, Centrul de Teatru Educațional Replika, București

Premiu susținut de Fundația Anonimul.

Omagiu UNITER pentru o carieră strălucită și longevivă: Victor Rebengiuc

Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută

În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov, regia Radu Apostol, scenografia Gabi Albu, Centrul de Teatru Educațional Replika, București și asociația ADO

Premiu găzduit de Gala UNITER:

Premiul British Council a fost acordat producției teatrale „Supernormali”, pentru contribuția la susținerea și dezvoltarea sectorului artelor și dizabilității din România.

Spectacolul este o producție CREART prin proiectul său Teatrelli, în parteneriat cu Instituto Cervantes din București și Consiliul Național al Dizabilității din România.

Cel mai bun actor în rol secundar

Tibor Pálffy pentru rolul Jean din spectacolul „Rinocerii” de Eugène Ionesco, regia László Bocsárdi, decorul József Bartha, costumele Zsuzsi Szőke, Teatrul Figura Studio, Gheorgheni și Teatrul „Tamási Áron”, Sfântu Gheorghe

Cea mai bună actriță în rol secundar

Alexandra Caras pentru rolul Mica din spectacolul „Dealul florilor” de Calița Nantu, regia Mark Cristopher Demeter, scenografia Mihai Păcurar, Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca

Premiul pentru întreaga activitate scenografie: Marie-Jeanne Lecca

Cea mai bună scenografie

Oana Micu pentru scenografia spectacolului „Livada de vișini” de A.P. Cehov, regia Andrei Măjeri, Teatrul de Stat Constanța

Premiul pentru întreaga activitate actor: Marius Bodochi

Premiu special: Teatrul de Artă București – pentru rezistență și vocație în cultura independentă – 15 ani în 2025

Premiul a fost ridicat de George Constantinescu, directorul teatrului.

Premiul pentru întreaga activitate critică și istorie teatrală: Marina Constantinescu

Cel mai bun critic de teatru (Premiul „George Banu”)

Kinga Boros pentru analizele critice, din perspectivă multiculturală, privind teatrul din Transilvania

Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic

Fereastra care n-avea somn de Selma Dragoș, adaptarea radiofonică și regia Mihnea Chelaru, Societatea Română de Radiodifuziune

Cel mai bun spectacol de teatru de animație / teatru pentru copii

The window, dramatizarea Robert Copoț, Laurențiu Pleșa, David Zuazola, regia David Zuazola, scenografia David Zuazola și Attila Bajko, muzica Lazar Novkov, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, Timișoara

Cea mai bună muzică originală și sound design

Vasile Șirli pentru muzica spectacolului „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie (după 1001 de nopți)”, regia Silviu Purcărete, scenografia Dragoș Buhagiar, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Cel mai bun video design

Bogdan Slăvescu pentru video designul spectacolului „Dark Play” de Carlos Murillo, regia Radu Apostol, scenografia Gabi Albu, Teatrul Excelsior, București

Premiu special: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași – 185 de ani de istorie – tradiție și continuitate

Premiul a fost ridicat de Cristian Hadji Culea, directorul teatrului.

Cel mai bun lighting design

Nichita Teodorescu pentru lighting designul spectacolului „Iarna” de Jon Fosse, regia Hunor Horváth, scenografia Oana Micu, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Secția germană

Premiu susținut de scenografa Teodora Dinulescu.

Cea mai bună coregrafie / mișcare scenică

Andrea Gavriliu pentru coregrafia spectacolului „Rave de Ravel”, Teatrul Masca, București

Premiu special: Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova – la împlinirea a 175 de ani de slujire a culturii românești

Premiul a fost ridicat de Alexandru Boureanu, managerul teatrului și de Emil Boroghină, fondatorul Festivalului Internațional Shakespeare.

Premiul pentru întreaga activitate regie: Gábor Tompa

Premiul Președintelui UNITER

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București pentru 30 de ani de rezistență, continuitate și relevanță în cultura Bucureștiului

Premiul a fost ridicat de Mihaela Păun, directorul ARCUB.

Cea mai bună regie (Premiul „Lucian Pintilie”)

Radu Afrim pentru regia spectacolului „Casa dintre blocuri” de Radu Afrim, decorul Anna Kupás, costumele Orsolya Moldován, Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós”

Cel mai bun spectacol

Lungul drum al zilei către noapte, după Eugene O’Neill, scenariul Roman Doljanski, regia Timofei Kuliabin, scenografia Oleg Golovko, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Premiul a fost primit de Constantin Chiriac, director general al teatrului.

Premiile au fost prezentate live sau prin înregistrări video de artiști cunoscuți, alături de parteneri instituționali și financiari ai UNITER, care au contribuit astfel la o celebrare vie a teatrului românesc contemporan:

Ciprian Ciucu, Primarul Municipiului București

Adina Nicolescu, directorul Direcției Relații Internaționale ICR

Claudiu Contanu, directorul comercial și logistică MOL România

Emil Banea, directorul Teatrului Odeon

Răzvan Mazilu, regizorul Galei

Dragoș Buhagiar, președintele UNITER

Aura Corbeanu, vicepreședintele UNITER

Rareș Andrici, Cristian Ban, Pavel Bartoș, Gabriel Bebeșelea, Magda Catone,

Catrinel Dumitrescu, Tudor Cucu Dumitrescu, Șerban Gomoi, Alexandrina Halic,

Lucian Ionescu, Doina Levintza, Rodica Mandache, Mihai Măniuțiu, Lia Manțoc,

Mirela Oprișor, Monica Petrică, Ana Bianca Popescu, Emilia Popescu, Ofelia Popii,

Gabriel Răuță, Diana Roman, Ada Solomon, Radu Vancu, Meda Victor.

VOTUL PUBLICULUI

Publicul a fost implicat în „jocul” alegerilor și și-a votat preferații în perioada 22-25 mai.

Rezultatele votului online: https://www.uniter.ro/votul-publicului-la-gala-premiilor-uniter-2026/?lang=ro

Cel mai bun video design: Elena Găgeanu, cu 888 voturi

Cea mai bună coregrafie / mișcare scenică: Arcadie Rusu, cu 926 voturi

Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic: heteroSalajan, cu 1218 voturi

Cea mai bună scenografie: Oana Micu, cu 942 voturi

Cel mai bun actor în rol secundar: Ștefan Iancu, cu 1497 voturi

Cea mai bună actriță în rol secundar: Blanca Doba, cu 1444 voturi

Cel mai bun actor în rol principal: Tudor Chirilă, cu 1938 voturi

Cea mai bună actriță în rol principal: Cătălina Mihai, cu 1627 voturi

Cea mai bună regie (Premiul „Lucian Pintilie”): Radu Afrim, cu 913 voturi

Cel mai bun spectacol: „Metamorfoza”, cu 838 voturi

Cel mai bun critic de teatru (Premiul „George Banu”): Raluca Blaga, cu 675 voturi

Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută: „Viața, moartea și învierea domnului Valentin Ionescu”, cu 1030 voturi

Cel mai bun spectacol de teatru de animație / teatru pentru copii: „Dracula. Despre cum am devenit un monstru”, cu 2033 voturi

Cea mai bună muzică originală și sound design: Claudiu Urse, cu 619 voturi

Cel mai bun lighting design: Nichita Teodorescu, cu 1184 voturi

Cel mai bun debut: Maria Elena Morar, cu 1132 voturi