Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu uriaș la o fabrică din Cluj

de Redacția Jurnalul    |    18 Ian 2026   •   22:14
Sursa foto: Parohia Ortodoxa Iclod/intervin pompierii cu 9 autospeciale de stingere

Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la o fabrică de prelucrare a polistirenului din localitatea Iclod, focul afectând o suprafaţă de aproximativ 2.000 de metri pătraţi.

Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj, la faţa locului intervin pompierii cu 9 autospeciale de stingere, două autoscări şi un echipaj SMURD.

"Incendiul se manifestă la o hală în care este depozitat polistiren, pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 de metri pătraţi. (...) Până acum nu sunt înregistrate victime. Misiunea este în desfăşurare şi datele sunt în dinamică", transmite ISU.

Sursa: AGERPRES

Subiecte în articol: incendiu Cluj
