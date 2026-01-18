Incendiu uriaș la o fabrică din Cluj

Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj, la faţa locului intervin pompierii cu 9 autospeciale de stingere, două autoscări şi un echipaj SMURD.



"Incendiul se manifestă la o hală în care este depozitat polistiren, pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 de metri pătraţi. (...) Până acum nu sunt înregistrate victime. Misiunea este în desfăşurare şi datele sunt în dinamică", transmite ISU.

Sursa: AGERPRES