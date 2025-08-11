x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Încep lucrările subterane pentru metroul din Cluj

Încep lucrările subterane pentru metroul din Cluj

de Redacția Jurnalul    |    11 Aug 2025   •   15:30
Încep lucrările subterane pentru metroul din Cluj

Luni demarează construcția puțului de lansare a utilajelor care vor fora cele două tuneluri subterane la metroul din Cluj, anunță Emil Boc

„Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Astăzi încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care vor fora în subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Această lucrare este de maximă complexitate și precizie. De aceea, ea presupune implicarea a peste 150 de proiectanți și ingineri care au lucrat și lucrează pentru ca aceste lucruri să se întâmple”, spune Emil Boc.

El afirmă că „multă lume a vorbit vrute și nevrute”.

„Noi suntem cu faptele, alții sunt mai mult cu vorbele. Această lucrare nu este una simplă, nu este una care se poate face peste noapte, ci este o lucrare, repet, care presupune precizie”, adaugă Boc

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: metrou cluj lucrari subterane
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri