Accident spectaculos cu trei victime! O mașină a părăsit carosabilul și s-a răsturnat într-un canal din Târgu Neamț

Un autoturism a căzut, sâmbătă, în zona triajului din orașul Târgu-Neamț. Incidentul s-a produs la ora 16:12, au anunțat autoritățile. La locul accidentului au ajuns forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SAJ și IPJ.

Cele trei persoane din mașină, două minore în vârstă de 15 și 16 ani și șoferul, un bărbat de 26 de ani, au fost evacuați din vehicul și au primit îngrijiri medicale la fața locului, de la echipajele SAJ și SMURD.

Persoanele au fost transportate, ulterior, la spital.

(sursa: Mediafax)