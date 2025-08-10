Accident pe un bulevard din Constanța. Șase mașini au fost avariate

IPJ Constanța anunță că duminică, în jurul orei 6.45, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe bulevardul I.C. Brătianu.

Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 21 de ani a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu, iar la un moment dat a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism, care se afla staționat pe prima bandă.

În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat în patru autovehicule parcate.

Trei persoane au fost rănite ușor și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ, a mai anunțat IPJ.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală.

(sursa: Mediafax)