Ministrul Mediului vrea să declare Pădurea Băneasa arie protejată: "O comoară care nu trebuie pierdută"

Aceasta a declarat că Pădurea Băneasa trebuie protejată de construcții și transformată integral în arie naturală protejată.

Presiunile mafiei imobiliare

Demnitarul a precizat că lipsa spațiilor verzi din Capitală și presiunea imobiliară asupra zonei fac necesară o decizie fermă.

„Nu avem spații verzi suficiente în București, iar betoanele deja ne sufocă. Sunt mulți care văd acest plămân verde doar ca pe un teren numai bun de investit și betonat, la momentul potrivit, când presiunea publică va scădea. Da, Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ministrul a anunțat că, vineri, va organiza la Ministerul Mediului o dezbatere cu societatea civilă și cetățenii, la care vor fi invitați și reprezentanții Primăriei Capitalei, Primăriei Sectorului 1 și Consiliului Județean Ilfov.

„Avem cu toții o responsabilitate uriașă să punem la punct un proiect care să protejeze toată Pădurea Băneasa, o comoară care nu trebuie pierdută sub nicio formă”, a conchis Buzoianu.