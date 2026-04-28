Moștenirea Reginei Maria: Autoritățile române au lăsat în paragină vila de la Mamaia

Deși există soluții pentru păstrarea și conservarea vestigiilor istorice, inclusiv accesarea de fonduri europene, multe monumente sunt lăsate să se degradeze.

Vila Reginei Maria de la Mamaia, aproape de prăbușire

Este situația castelului Reginei Maria de la Mamaia, o bijuterie arhitecturală de pe litoralul Mării Negre, care stă să se prăbușească. Acoperișul s-a surpat din cauza ploilor și vânturilor, geamurile lipsesc de ani buni, iar umiditatea și sarea afectează interiorul. Curtea este invadată de gunoaie, gardul s-a spart, creând o imagine dezolantă.

„Este într-o situație de pericol, de precolaps. Sunt zone din acoperiș care lipsesc”, spune Laura Tudosie, inspector arhitect la Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, într-un reportaj TVR.

Proprietatea a intrat în posesia Ministerului Culturii, în 2024, însă reparațiile nu au loc, justificate de autorități prin lipsa banilor.

Istoria castelului de la Mamaia

Construit între 1924 și 1927 după planurile arhitectului italian Mario Stoppa și decorată personal de regină, imobilul a fost locuită în vacanțe de Regele Mihai. Clădirea a devenit proprietatea principesei Elena, mama regelui Mihai. Ea a renunțat apoi la vila din Mamaia și la alte proprietăți din România în schimbul achiziționării de către statul român pe numele ei a Vilei Sparta din Florența.

După 1989, clădirea a devenit restaurant și club, iar în 2003 a fost privatizată, sub guvernul Adrian Năstase. În 2012 -a închis după un incendiu în bucătărie, notează stiripesurse.ro.

Soluții există, autorităților nu le pasă

Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, spune că în timpul manadatului său a fost rezolvată problema juridică a clădirii și s-a obținut și finanțare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Aceasta afirmă că se pot face iimediat lucrări de punere în siguranță a clădirii prin Institutul Național al Patrimoniului.

Deși există soluții, autoritățile sunt dezinteresate. Și nimeni nu este tras la răspundere.

Castelul Reginei Maria din Balcic, emblema litoralului bulgăresc

Nu același lucru se întâmplă cu Castelul Reginei Maria de la Balcic. Autoritățile bulgare au găsit soluții de resaurare a proprietății.

Aflat la doar 140 de km distanță, Castelul Reginei Maria din Balcic – cu cele 27 de clădiri, grădina botanică și ieșire directă la Marea Neagră – atrage sute de mii de vizitatori anual.

Castelul a fost construit pe un teren donat de bancherul Ioan Hrissovelonis Reginei Maria, devenit astăzi emblema turistică a Bulgariei.

România, în schimb, își lasă propria moștenire regală să putrezească.