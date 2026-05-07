x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Motociclist de 19 ani, mort într-un accident rutier

Motociclist de 19 ani, mort într-un accident rutier

de Redacția Jurnalul    |    07 Mai 2026   •   09:54
Motociclist de 19 ani, mort într-un accident rutier
Sursa foto: Accident mortal în Cluj

Un motociclist în vârstă de 19 ani a murit joi dimineață într-un accident rutier produs pe DJ109A, pe strada Valea Chintăului din Cluj-Napoca, în urma unei coliziuni cu un autoturism.

Accidentul a fost înregistrat în jurul orei 07:55 și a implicat o motocicletă și un autoturism.

Din primele cercetări efectuate la fața locului de către polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 19 ani, din municipiul Cluj-Napoca, care conducea o motocicletă în direcția localității Chinteni, în timp ce ar fi efectuat o manevră de depășire a unui autoturism, ar fi fost acroșat de acesta, în contextul în care conducătorul auto nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare.

În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni grave, iar echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare.

Tânărul a fost declarat decedat la fața locului.

Șoferul autoturismului, un bărbat de 42 de ani, din Cluj-Napoca, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: motociclist accident rutier mort
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri