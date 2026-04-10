Jurnalul.ro Ştiri Locale Ninsori abundente în Vâlcea: DN7A, sub zăpadă

de Redacția Jurnalul    |    10 Apr 2026   •   07:44
Zona montană a județului Vâlcea se confruntă cu ninsori abundente

Ninsori abundente au fost semnalate în zona montană a județului Vâlcea, iar utilajele de deszăpezire au intervenit pe DN7A cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.

Zona montană a județului Vâlcea se confruntă cu ninsori abundente. Condițiile meteo au impus intervenția imediată a utilajelor de deszăpezire pe drumurile din zonă.

Pe DN7A, echipajele de deszăpezire au intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Au fost folosite atât lama, cât și material antiderapant pe carosabil.

Șoferii care se deplasează spre zona montană a Vâlcei sunt sfătuiți să circule cu prudență. Echiparea corespunzătoare a autovehiculului este esențială în astfel de condiții.

(sursa: Mediafax)

TOP articole pe Jurnalul.ro:
