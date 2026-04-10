Ninsori abundente în Vâlcea: DN7A, sub zăpadă

Zona montană a județului Vâlcea se confruntă cu ninsori abundente. Condițiile meteo au impus intervenția imediată a utilajelor de deszăpezire pe drumurile din zonă.

Pe DN7A, echipajele de deszăpezire au intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Au fost folosite atât lama, cât și material antiderapant pe carosabil.

Șoferii care se deplasează spre zona montană a Vâlcei sunt sfătuiți să circule cu prudență. Echiparea corespunzătoare a autovehiculului este esențială în astfel de condiții.

