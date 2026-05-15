Un oraș din România interzice hrănirea porumbeilor. Amenzi uriașe și tehnologie laser

Măsura vine în contextul numeroaselor sesizări privind prezența păsărilor în zonele aglomerate ale orașului.

De ce Bistrița interzice hrănirea porumbeilor?

Potrivit Poliției Locale Bistrița, resturile alimentare lăsate pe trotuare și mobilier urban contribuie la atragerea rozătoarelor, murdăresc spațiile publice și creează disconfort pentru locuitori.

„Am primit în ultima perioadă numeroase sesizări din partea bistrițenilor, în special de pe Bulevardul Independenței, legate de prezența tot mai vizibilă a porumbeilor în spațiile publice. Înțelegem că hrănirea păsărilor pornește dintr-un gest de bunătate, însă resturile alimentare atrag rozătoare și generează disconfort”, a transmis Poliția Locală pe pagina oficială de Facebook.

Amenzi de până la 1.000 de lei

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 153/2009, murdărirea domeniului public cu resturi alimentare constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de până la 1.000 de lei.

Laser pentru îndepărtarea păsărilor

În paralel, Primăria municipiului Bistrița anunță achiziția a două sisteme laser profesionale, care vor fi utilizate pentru îndepărtarea păsărilor din zonele afectate, ca parte a unei soluții pe termen lung.

Problema păsărilor din oraș nu este una nouă. De-a lungul timpului, locuitorii au semnalat și prezența numeroasă a ciorilor, inclusiv în zona centrală, unde au fost implementate anterior măsuri de descurajare, precum dispozitive sonore montate pe clădiri, potriivit observatornews.ro.