Transport special pentru meciul România – Țara Galilor. Programul tramvaielor 41 și 47

Aşadar, potrivit dispoziţiilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), vehiculele liniilor 41 şi 47 vor circula, după terminarea meciului, după un program schimbat.



Tramvaiele liniei 41 vor pleca de la terminalul "Ghencea" către "Piaţa Presei" la orele: 23:00, 23:05, 23:10, 23:18, 23:25, 23:32, 23:40, 23:47 şi 23:55.



Tramvaiele liniei 47 vor pleca de la terminalul "Ghencea" către "Piaţa Unirii" la orele: 23:00, 23:15 şi 23:30.



Cei prezenţi pe Stadionul "Steaua" mai au la dispoziţie şi vehiculele liniilor 122, 232, 385 şi N101, care circulă conform programului normal stabilit, scrie AGERPRES

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