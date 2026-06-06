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Transport special pentru meciul România – Țara Galilor. Programul tramvaielor 41 și 47

de Redacția Jurnalul    |    06 Iun 2026   •   09:23
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Transport special pentru meciul România – Țara Galilor. Programul tramvaielor 41 și 47
Mergi la România – Țara Galilor? Vezi cum circulă tramvaiele după meci

Liniile de tramvai 41 şi 47 vor avea un program de circulaţie prelungit în seara zilei de sâmbătă pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal România - Ţara Galilor, programat de la ora 20:45, pe Stadionul "Steaua".

Aşadar, potrivit dispoziţiilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), vehiculele liniilor 41 şi 47 vor circula, după terminarea meciului, după un program schimbat.

Tramvaiele liniei 41 vor pleca de la terminalul "Ghencea" către "Piaţa Presei" la orele: 23:00, 23:05, 23:10, 23:18, 23:25, 23:32, 23:40, 23:47 şi 23:55.

Tramvaiele liniei 47 vor pleca de la terminalul "Ghencea" către "Piaţa Unirii" la orele: 23:00, 23:15 şi 23:30.

Cei prezenţi pe Stadionul "Steaua" mai au la dispoziţie şi vehiculele liniilor 122, 232, 385 şi N101, care circulă conform programului normal stabilit, scrie AGERPRES

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