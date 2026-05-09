Fuga de radar, o idee de mii de lei! Motociclist lăsat pieton după o urmărire spectaculoasă prin oraș

Incidentul s-a produs pe un bulevard din Baia Mare. Polițiștii au înregistrat motocicleta cu aparatul radar. Motociclistul a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor.

„La data de 8 mai a.c., în jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe bulevardul Regele Mihai I, au surprins conducătorul unei motociclete în timp ce rula cu viteza de 82 km/h pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h. Conducătorul motocicletei nu s-a conformat semnalului de oprire efectuat de polițiști, continuându-și deplasarea, a transmis IPJ Maramureș.

În timpul urmării, motociclistul a încălcat mai multe reguli de circulație.

„Polițiștii au pornit în urmărirea motociclistului, iar în încercarea de a-și asigura scăparea, acesta a ignorat nu doar semnalul polițiștilor, ci și semnificația indicatoarelor, marcajelor și semnalizărilor rutiere. Astfel, au fost constatate alte abateri săvârșite de cel în cauză, respectiv nerespectarea culorii roșii a semaforului electric aflat în funcțiune și manevre de depășire neregulamentară, respectiv pe trecerea pentru pietoni și prin încălcarea marcajului longitudinal continuu, care desparte sensurile de mers”, au mai transmis polițiștii.

După ce au reușit să-l oprească, polițiștii au aflat că motociclistul este un bărbat de 31 de ani, iar motocicleta nu avea asigurare.

„Verificările efectuate de polițiști au relevat că pentru vehiculul în cauză nu a fost încheiată asigurare de răspundere civilă auto. Dacă ar fi oprit la semnalul regulamentar după constatarea contravenției privind nerespectarea regimului legal de viteză, motociclistul ar fi fost sancționat cu 1.200 de lei și 4 puncte penalizare. În încercarea de a se sustrage controlului polițiștilor și de a nu răspunde pentru contravenția săvârșită, cel în cauză a săvârșit alte 5 contravenții. Prin urmare, polițiștii au aplicat 6 sancțiuni contravenționale în cuantum de 6.265 de lei, reținerea permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 6 luni (180 de zile), reținerea certificatului de înmatriculare și retragerea setului de plăcuțe cu numerele de înmatriculare”, a precizat IPJ Maramureș.

