Persoană în stop cardio-respirator, după ce a căzut de pe ATV

„Sectia de pompieri Aiud intervine in cooperare cu Salvamont Alba pentru salvarea unei persoane si acordarea primului ajutor medical in com. Râmeț, zona Valea Mănăstirii. Este vorba despre despre o persoana care ar fi căzut intr-o râpă, in urma unui accident cu un ATV, posibil in stare de inconștiență”, transmite sursa citată.

Forțele de intervenție ajunse la locul producerii evenimentului au constatat că persoana se afla in stop cardio-respirator. Pompierii au început manevrele de resuscitare.

Persoana este căzută într-o râpă de aproximativ 50 de metri, iar accesul la aceasta este dificil. La momentul transmiterii știrii, misiunea este în dinamică.

(sursa: Mediafax)